Stupro in via Milano: resta in carcere l’aggressore

Brescia. Resta in carcere il 28enne nigeriano arrestato dalla Polizia Locale di Brescia lunedì 4 aprile dopo avere aggredito e stuprato una 29enne bresciana che si trovava in via Milano per acquistare una dose di cocaina.

Il sostituto procuratore Carlo Pappalardo ha disposto che l’uomo, scarcerato solo qualche settimana prima dopo avere scontato una condanna per violenza sessuale, rimanga dietro le sbarre.

Il racconto della giovane, che dopo essere stata abusata, ha incrociato una pattuglia raccontando l’accaduto, è stato ritenuto credibile e per l’uomo, straniero irregolare sul territorio, è stata disposta la misura restrittiva.

La 29enne era stata avvicinata dal nigeriano che si era proposto di metterla in contatto con un pusher per la cessione delle sostanze, poi aveva mostrato le sue reali intenzioni, trascinando la donna dietro la vegetazione a fianco del cimitero Vantiniano e usandole violenza. Non pago, l’aveva anche derubata dei soldi che la 29enne aveva con sè.

La ragazza, sotto choc, sanguinante e con gli abiti strappati, era riuscita a fornire agli agenti una descrizione dell’uomo, rintracciato poco dopo e fermato.

Non si è trattato dell’unico caso di violenza contro le donne in città: sabato sera, all’esterno della discoteca Paradiso di via Casotti, una 17enne è stata stuprata da un magrebino di 20anni appena conosciuto nel locale. Il giovane è stato fermato prima che potesse allontanarsi ed arrestato.