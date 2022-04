Articoli di cartoleria e giochi per i piccoli ucraini nel Bresciano

Brescia. Un carico di articoli di cartoleria e giochi per i minori ucraini arrivati nella nostra provincia. Il Comitato Unicef di Brescia ha ricevuto dal Gruppo Giustacchini articoli per l’infanzia, destinati soprattutto alle attività scolastica e di socializzazione di bambini, bambini e adolescenti che sono ospiti in città presso famiglie o enti del terzo settore.

Una parte è stata consegnata mercoledì pomeriggio a due famiglie ucraine ospitate presso l’associazione Telefono Azzurro Rosa a Brescia, per supportare l’inserimento scolastico dei minori presenti. “Siamo anche in contatto con altre realtà che si stanno dedicando all’avvio di corsi d’italiano per i minori ucraini”, dice il presidente del comitato Unicef Brescia, Gianfranco Missiaia, “a cui destineremo il resto degli articoli. In questo momento è fondamentale fare rete per consentire a queste famiglie di ritrovare un po’ di normalità e di serenità. La mission di Unicef è quella di garantire i diritti della Convenzione Onu, tra cui quello all’istruzione. In questo momento, è fondamentale che bambini, bambine, adolescenti possano continuare ad andare a scuola”