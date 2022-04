Palazzolo, derubato del Rolex con la tecnica dell’abbraccio

Palazzolo sull’Oglio. Una tecnica collaudata: una volta individuata la vittima, una scusa banale per avvicinarla, quindi, con un gesto repentino ed inaspettato, un abbraccio per sottrarre dal polso il prezioso orologio.

Vittima del furto con destrezza un uomo di Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano, che ha denunciato l’episodio avvenuto nella frazione di Mura.

In base a quanto raccontato dall’uomo, due donne, di nazionalità apparente dell’est Europa, gli si sono presentate con un pretesto, sono riuscite a salire sull’auto dell’uomo e, abbracciandolo, lo hanno derubato, allontanandosi.

L’uomo, quando si è accorto di essere stato derubato del Rolex che indossava, si è recato in caserma per denunciare il fatto. Le indagini sono in corso.