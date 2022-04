Rapina con il taglierino, è sempre lo stesso bandito?

Brescia. Arrestato per una rapina effettuata con un taglierino, potrebbe dover rispondere anche di altri colpi messi a segno nelle ultime settimane nel bresciano.

Le indagini della Questura di Brescia sono ancora in corso, ma alcuni riscontri effettuati parrebbero indirizzarsi verso il medesimo autore, un 40enne residente in provincia, fermato in flagranza di reato mentre, minacciando con la lama la cassiera si era appena fatto consegnare oltre 2mila euro. Per questo episodio deve rispondere di rapina aggravata.

Una delle altre rapine finite sotto la lente della squadra Mobile di Brescia è avvenuta lo scorso 28 marzo lungo l’autostrada A/4, presso l’ area di sosta “Valtrompia”, mentre altri quattro analoghi episodi sono avvenuti ai danni di farmacie e negozi. La descrizione del rapinatore solitario, di fatto, coincide e le ulteriori investigazioni sono finalizzate ad appurare se si tratti dello stesso malvivente in tutti e sei gli episodi avvenuti. Intanto, l’uomo è stato arrestato e si trova in carcere in attesa del processo a suo carico.