Benvenuto Makar, piccolo profugo nato al Civile

(red.) La madre ha 29 anni e di chiama Yana. A suo figlio, il primo nato da profughi ucraini di cui è stata diffusa notizia nella nostra provincia, ha dato il nome di Makar. La giovane mamma fuggita dalla guerra è arrivata a Brescia meno di un mese fa e ha partorito all’ospedale Civile alle 3,30 di sabato 2 aprile. Il parto è stato indotto dopo 11 giorni di ritardo.

Makar è in ottima salute, è lungo 50 centimetri e pesa poco meno di 4 chili (3 chili e 857 grammi): nella fotografia lo vediamo in braccio alla madre che ha già un bambino di due anni. Il padre è rimasto in patria, come la maggior parte degli uomini ucraini e la famigliola originaria di Cernivci è ospite in città di un’amica della suocera di Yana, fuggita con lei.

Dopo la dimissione, l’Asst Spedali Civili seguirà la madre, come pure le altre profughe in condizioni analoghe, con un ambulatorio in cui sono a disposizione ginecologi, ostetriche, pediatri e psicologi.

Makar non è il primo bambino nato al Civile da profughi ucraini: la scorsa settimana nel reparto di Ginecologia è venuta alla luce una bambina, ma la madre ha chiesto che la notizia non fosse resa pubblica.

L’assistenza è gratuita perché i profughi ucraini, in quanto persone destinatarie della protezione umanitaria, anche se sprovvisti di visto possono richiedere la tessera sanitaria con gli stessi diritti dei cittadini italiani per le prescrizioni di medicinali e dei dispositivi medici che sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Hanno quindi accesso gratuito alle cure primarie scegliendo il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta.