Omicidio Carol, i Ris nell’appartamento del delitto

(red.) Sono iniziati attorno alle 9 di sabato 2 aprile nell’appartamento di Carol Maltesi, la 26enne uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa, Davide Fontana, a Rescaldina (Milano) le analisi da parte dei carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche.

Sul posto anche il procuratore di Busto Arsizio (Varese) Carlo Nocerino ex procuratore capo a Brescia che, al termine del sopralluogo dei carabinieri della Sezione investigativa di Brescia, ha dichiarato alla stampa che nell’appartamento sono stati “trovati riscontri alle dichiarazioni dell’indagato: sono state individuate tracce ematiche e sequestrati device elettronici, che saranno analizzati. La ricostruzione di come è avvenuto il delitto è ancora in itinere e l’indagato verrà interrogato nuovamente nei prossimi giorni”.

Il procuratore ha aggiunto che l’appartamento del delitto è stato totalmente ripulito dal presunto omicida. Anche il piano superiore, dove si trova il palo da lap dance a cui Fontana ha raccontato di aver legato Carol Maltesi per girare un video erotico e dove l’avrebbe colpita a morte, “è stato accuratamente lavato, abbiamo trovato diversi stracci da periziare”.

I Ris stanno ancora setacciando l’abitazione della ragazza, i cui resti sono stati trovati in un dirupo a Borno nel bresciano, alla ricerca di riscontri utili ad avvalorare la confessione del presunto omicida, reo confesso, che ha dichiarato di averla uccise a martellate al culmine di un gioco erotico, di averla sgozzata “per pietà” e di averla tenuta nascosta in un congelatore, prima di farla a pezzi e poi abbandonarla nei sacchi dell’immondizia.