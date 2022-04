Leno, scoperto deposito di merce contraffatta e droga

(red.) Insospettiti dall’umo che usciva da un edificio da tempo disabitato, i carabinieri di Leno (Brescia), durante un servizio di controllo del territorio, hanno scoperto che nello stabile era custodito un “tesoretto” di merce contraffatta, droga e materiale probabile provento di furto.

Un deposito di cui deteneva le chiavi un cittadino 40enne, risultato già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti.

E proprio i precedenti dell’uomo hanno insospettito i militari che così hanno controllato i locali, rinvenendo un ingente quantitativo di profumi e cosmetici, alcuni contraffatti e privi di etichettatura, capi di abbigliamento e di calzature oltre ad alcuni panetti di hashish.

L’uomo è stato quindi arrestato per ricettazione, detenzione di marchi contraffatti e di droga ai fini di spaccio.

L’arresto è stato convalidato nel rito per direttissima che si svolto venerdì e il 40enne rilasciato in attesa del processo. Le indagini proseguono per appurare l’origine della merce contraffatta e a quali canali fosse destinata.