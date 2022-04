Cade col parapendio e finisce sul tetto della Omb

(red.) Ha perso il controllo del suo parapendio e, invece di atterrare in una delle aree libere nei campi ai piedi della Maddalena, nella periferia Est della città, si è ritrovato sul tetto di un capannone della Omb di via Buffalora a Brescia.

Brutta avventura nel pomeriggio di questo sabato per un 40enne bresciano appassionato di volo a vela che, avendo sbagliato l’atterraggio, è finito malamente sopra un capannone industriale.

L’uomo per fortuna è rimasto ferito solo in modo lieve, ma la sua disavventura poteva costargli molto più cara.

Per recuperarlo sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco con tanto di autoscala, e gli specialisti del Saf che lo hanno portato giù dal tetto con una barella.