Bagolino, lettere di insulti e minacce al sindaco e alla figlia

(red.) Chi sono gli autori delle sette lettere minatorie e di offese rivolte al sindaco di Bagolino Gianzeno Marca e alla figlia?

La denuncia presentata dal primo cittadino ai carabinieri ha dato il via alle indagini sull’inquietante episodio che ha minato la serenità della famiglia Marca.

L’ultimo sberleffo, come riferisce Il Giornale di Brescia, nella serata di venerdì a Ponte Caffaro, dove sono comparse due sagome di cartone, con il viso di Marca e la fascia tricolore, e quella del progettista del ponte che collega la provincia bresciana con quella di Trento, in cui si prende di mira l’amministratore locale per la vicenda del ponte di Prada. Il sindaco è nel mirino per presunte multe ai camionisti.

Tra le lettere inviate ci sono diversi messaggi minatori tra cui: “Stai attento a quello che fai. Dimettiti è meglio per tutti”, “Abbassa le arie o cambia paese”. Ma messaggi con lo stesso tono sono arrivati anche alla figlia del sindaco, che si è molto impaurita.

Nonostante l’amarezza Marca si è detto deciso a non dimettersi e a proseguire l’incarico di amministratore che gli è stato affidato dai suoi concittadini.