Rapinavano minorenni in centro a Brescia, tre arresti

(red.) Ancora giovanissimi coinvolti in un episodio di criminalità, dopo quelli avvenuti a Manerbio, con la denuncia di sette minorenni accusati di atti persecutori nei confronti dei coetanei e dopo l‘arresto di 19 giovani, accusati di rapine, furti e spaccio, reati commessi tra la provincia e la città di Brescia.

Nelle prime ore di venerdì 1 aprile, i carabinieri del Comando Provinciale di Brescia hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip presso il Tribunale per i minorenni di Brescia e dal Gip presso il Tribunale Ordinario di Brescia, su richiesta delle rispettive Procure della Repubblica nei confronti di tre giovani (un 17enne e due maggiorenni di 18 e 19 anni) ritenuti presunti responsabili in concorso ed a vario titolo del reato di rapina aggravata, commesso in più occasioni nei confronti di coetanei perlopiù minorenni, nel capoluogo.

Le misure cautelari sono scaturite da un’indagine condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Brescia-Piazza Tebaldo Brusato – che si inquadra nella costante azione di prevenzione e contrasto svolta dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito della criminalità predatoria – avviata a seguito di quattro rapine avvenute con il medesimo modus operandi e prevalentemente nel fine settimana, in diverse aree di aggregazione giovanile del centro storico tra il mese di dicembre 2021 e lo scorso febbraio.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, condotte attraverso analisi dei filmati di video-sorveglianza, testimonianze e riconoscimenti fotografici, i tre destinatari delle misure cautelari si avvicinavano alle vittime, circondandole e spintonandole, per poi sottrarre piccole somme di danaro e capi d’abbigliamento, quasi sempre giubbotti, ma anche un berretto ed effetti personali (documenti ed in una circostanza uno smartphone).

In un’occasione le vittime sarebbero state anche minacciate dai presunti responsabili che, documenti alla mano, dopo aver riferito di conoscere i loro normi, avrebbero intimato loro di non denunciare l’accaduto per evitare ritorsioni.

Due dei destinatari delle misure sono stati collocati in comunità mentre un terzo è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.