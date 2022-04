Carol uccisa “perchè se ne voleva andare” da Fontana

(red.) Uccisa perchè voleva trasferirsi, inseguendo i suoi sogni lavorativi e di famiglia. Sarebbe questo il movente per cui Davide Fontana ha ucciso Carol Maltesi, la 26enne italo olandese uccisa brutalmente, fatta a pezzi e i cui resti sono stati gettati in un dirupo a Borno, nel bresciano.

Si profilerebbe dunque un movente passionale dietro all’orribile delitto compiuto, secondo quanto dichiarato dall’assassino reo confesso, tra il 10 e 11 gennaio nell’appartamento di Rescaldina in cui viveva la giovane, aspirante pornostar e madre di un bambino di 6 anni.

Il bancario 43enne, dopo sette anni di matrimonio, aveva lasciato la moglie per andare a vivere nell’abitazione accanto a quella di Carol, conosciuta attraverso i social.

Una passione-ossessione quella di Fontana per Carol, come emergerebbe dal secondo interrogatorio, quello davanti al Gip di Brescia per la convalida del fermo, in cui l’uomo avrebbe ammesso di essere innamorato della ragazza e di non poter accettare che Carol se ne andasse.

Fontana dunque avrebbe compiuto l’omicidio “Poiché non poteva accettare di vivere senza la ragazza, che tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, gli aveva comunicato che intendeva lasciare Rescaldina (Milano) e trasferirsi fra il Veronese, dove risiedeva il figlioletto, e Praga”, si legge nell’ordinanza di convalida dell’arresto. Dopo l’efferato omicidio il 43enne ha compiuto una serie di “azioni”, scrive il giudice, “che mostrano in maniera assolutamente lampante la ferma, pervicace, inamovibile volontà dell’indagato di evitare le conseguenze delle sue gravissime azioni e che dimostrano la sussistenza di un evidente rischio di fuga quale ulteriore opzione da prescegliersi, per raggiungere gli scopi avuti di mira”.

“Pure acconsentendo a che la Maltesi, di cui si è rappresentato follemente innamorato, intrattenesse relazioni anche con uomini diversi, non poteva assolutamente accettare che se ne andasse lontano, abbandonandolo; e così, le toglieva barbaramente la vita, durante un gioco erotico che avevano concordato, approfittando della evidentemente incondizionata fiducia che la giovane riponeva in lui, tanto da farsi legare, imbavagliare e incappucciare, rendendosi inerme nelle sue mani”, scrive ancora il gip Angela Corvi.

“In sede di udienza di convalida, l’indagato ha integralmente confessato i delitti, rivelando altresì il movente, di evidente natura passionale”.

Il giudice bresciano aggiunge poi che che Fontana ha ucciso “una giovanissima donna, madre di un bimbo ancora in tenera età, colpevole soltanto di volere seguire i propri progetti e aspirazioni lontano dall’indagato”.

“La totale mancanza di ogni senso di umana compassione traspare limpidamente dalla complessiva condotta volta a distruggere il cadavere della vittima, che Fontana sezionava, bruciava e sfigurava, mosso esclusivamente dalla finalità di salvare sé stesso, così facendo scempio dei resti della donna, cui pure ancora oggi afferma di avere tenuto sopra ogni cosa».

Non solo, il gip rileva anche che nel momento in cui il 43enne si trovava a Vararo, nell’abitazione presa in affitto per tentare di dare fuoco ai resti della sua vittima in un barbecue, “Fontana trovava il tempo di recensire l’abitazione in cui era ospitato, definendola “luogo magico immerso nella natura per trascorrere del tempo in totale relax … pieno di dettagli di ottimo gusto per vivere un soggiorno di qualità’ “.

Nelle 19 pagine dell’ordinanza, il gip puntualizza anche che devono essere approfonditi ancora alcuni importanti aspetti, come l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nell’azione delittuosa, “quantomeno nella fase finale del complesso crimine”.