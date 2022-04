Beccalossi: “Altri arresti, le baby gang non sono fenomeni marginali”

(red.) “La terza operazione in tre giorni dimostra che il fenomeno del bullismo e delle baby gang sul territorio bresciano è una vera emergenza sociale”, scrive in una nota Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto nel consiglio regionale della Lombardia, commentando la notizia dell’operazione svolta a Brescia nei confronti di tre giovani protagonisti di quattro rapine avvenute nel centro storico tra dicembre e febbraio. “Va sottolineato il grandissimo lavoro dei Carabinieri guidati dal comandante provinciale, colonnello Gabriele Iemma, che ringrazio per l’ennesima dimostrazione della loro capacità di controllare questa ‘nuova criminalità’, che sempre più spesso coinvolge minorenni”.

“Questi reati”, conclude Beccalossi, “non possono più essere derubricati a fenomeni marginali. La politica deve fare la sua parte, supportando le forze dell’ordine e la polizia locale che fanno i controlli, ma anche agendo sulla prevenzione, nelle scuole e coinvolgendo le famiglie. Bene la presenza di più agenti in strada, ma per insegnare a questi ragazzi e forse anche ai loro genitori l’educazione e il rispetto delle regole evidentemente servono interventi strutturali”.