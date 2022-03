Ospitato da un amico non vuole lasciare la casa e aggredisce due poliziotti

(red.) Ospitato da un amico nel suo appartamento, non voleva più lasciare l’abitazione e ha prima aggredito l’affittuario dei locali, poi anche gli agenti della Questura intervenuti per risolvere la problematica, ferendo due agenti che hanno riportato una prognosi di 30 e 5 giorni.

L’episodio si è svolto in uno stabile di via XXV Aprile a Brescia: il titolare dell’appartamento ha chiesto all’amico, connazionale, che stava ospitando da qualche giorno, di liberare la casa in quanto, a breve, sarebbero tornati la moglie ed i figli.

Alla richiesta l’amico è andato su tutte le furie, arrivando addirittura a proferire minacce di morte. Visto che la situazione non si sbloccava, l’ospite ha quindi chiesto l’intervento della polizia, giunta sul posto con una volante.

Ma la situazione è peggiorata, l’uomo ha aggredito i poliziotti ed è stato bloccato solo grazie all’intervento di altre pattuglie.

Processato per direttissima martedì 29 marzo, ha patteggiato una condanna a due anni.