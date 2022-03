Omicidio Carol, Fontana conferma la sua versione

(red.) Non ha modificato la sua versione dei fatti: Davide Fontana, reo confesso dell’omicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa e smembrata e poi gettata in un dirupo a Borno (Brescia) ha confermato quanto già ammesso al momento dell’interrogatorio che gli è valso l’arresto domenica notte anche davanti al Gip, nell’interrogatorio di convalida del fermo che si è svolto mercoledì 30 marzo.

E’ accusato di omicidio aggravato, distruzione ed occultamento di cadavere.

L’uomo, 43 anni, di professione bancario, ha dichiarato di avere ucciso la sua vicina di casa, con cui aveva avuto una breve relazione in passato, durante un gioco erotico degenerato. Di avere colpito la ragazza, madre di un bambino di sei anni, ripetutamente con un martello alla testa, mentre stava filmando una scena a luci rosse nell’abitazione di Carol, nota nel mondo del porno con il nome d’arte di Charlotte Angie, e di averne quindi sezionato il cadavere, poi nascosto in un congelatore comperato appositamente sul web e collocato nell’appartamento della giovane vittima, a Rescaldina, nel Milanese.

Solo dopo due mesi avrebbe quindi deciso di disfarsi del cadavere, mutilato e sfigurato al fin di cancellarne i connotati così che non fosse più riconoscibile, caricandolo nell’auto della 26enne e raggiungendo Borno, in Valcamonica, per gettarlo in un dirupo.

E’ stato grazie ai tatuaggi ancora visibili sul cadavere che il giornalista bresciano Andrea Tortelli, grazie ad alcune segnalazioni giunte al giornale Bsnews.it, è potuto risalire a Carol, cercando di contattarla telefonicamente. Ad utilizzare il telefonino della donna era lo stesso assassino che, per due mesi, aveva finto di essere la 26enne, così da depistare le indagini.

Nel pomeriggio è attesa la decisione del Gip sul fermo, poi, probabilmente il fascicolo d’inchiesta passerà alla Procura di Busto Arsizio, competente territorialmente per il caso di omicidio.