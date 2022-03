Donna fatta a pezzi a Borno, arrestato un 43enne vicino di casa

(red.) È stato arrestato il presunto assassino della donna ritrovata a pezzi a Borno nel Bresciano una settimana fa. Si tratta di un vicino di casa, amico e fotografo della vittima, identificata come Carol Maltesi, 26 anni, in arte Charlotte Angie, milanese metà italiana e metà olandese nota nel mondo dell’hard web. L’arrestato, 43 anni, avrebbe confessato l’omicidio durante un interrogatorio avvenuto nella notte, davanti ai carabinieri.

Il delitto sarebbe avvenuto, stando alle informazioni trapelate sulla confessione dell’uomo, nel gennaio scorso. Dalle indagini dei carabinieri era emerso che il 20 marzo l’auto intestata a Carol Maltesi era stata vista, proprio in territorio di Borno, guidata da un uomo. Lunedì il 43enne si era presentato ai carabinieri per fornire informazioni sulla ragazza scomparsa, ma cadendo in numerose contraddizioni, fino alla confessione.

La svolta nell’inchiesta è arrivata grazie alla segnalazione di un lettore raccolta da Andrea Tortelli, direttore del giornale on line bsnews.it, che dopo le opportune verifiche l’ha riportata ai carabinieri i quali hanno arrestato il presunto assassino.

L’uomo avrebbe dunque deciso di confessare l’omicidio e l’occultamento del cadavere avvenuto a gennaio 2022, prima riponendolo in un congelatore nella casa della stessa vittima e poi, una volta fatto a pezzi, gettandolo nel dirupo di montagna.

La versione fornita dall’uomo ha chiarito molti particolari, ma su di essi, il lavoro della Procura di Brescia e dei Carabinieri continua alla ricerca dei riscontri, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza della persona sottoposta alle indagini.

C’erano diverse coincidenze tra le informazioni rese pubbliche sul corpo fatto a pezzi e la web star Charlotte Angie, nella vita Carol Maltesi. Oltre alla corporatura, un metro e sessanta di altezza per 50 chili, anche sette degli undici tatuaggi riscontrati dal medico legale e divulgati dagli inquirenti erano compatibili con l’identificazione.

Se dovessero esserci riscontri inequivocabili alla confessione dell’uomo, per lo stesso le imputazioni sarebbero quelle di omicidio volontario aggravato, distruzione ed occultamento di cadavere.