Concesio, caccia al piromane dei cassonetti

(red.) E’ caccia al piromane dei cassonetti a Sant’Andrea di Concesio, nel bresciano: nel volgere di poche settimane sono stati dati alle fiamme cinque contenitori per la raccolta differenziata, per un danno economico subito dal Comune pari a 11 mila euro.

Gli atti di vandalismo si sono verificati nella frazione valtriumplina nel volgere di un lasso di tempo molto ravvicinato, difficile quindi pensare che si tratti di una casualità o di fenomeni di autocombustione. L’ultimo bidone, quello per la raccolta della carta, è bruciato giovedì scorso, in una strada che costeggia la provinciale 345.

Il sindaco ha disposto una maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine sui tratti di strada in cui sono collocati i cassonetti, chiedendo allo stesso tempo alla cittadinanza di segnalare eventuali situazioni sospette. Verrà inoltre potenziato il sistema di videosorveglianza comunale.