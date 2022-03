Calvgese, rapinatore con il taglierino a segno in farmacia

(red.) E’ caccia al rapinatore con il taglierino che, venerdì, ha assalito una farmacia a Cavalgese della Riviera, nel Bresciano.

Il colpo è avvenuto attorno alle 18,30: il bandito solitario, con cappuccio e mascherina a travisare i connotati, ha fatto irruzione nell’esercizio di via Vittorio Veneto nel momento in cui erano presenti ancora alcuni clienti e, minacciando la farmacista con la lama, si è fatto consegnare l’incasso, qualche centinaio di euro. Quindi si è allontanato a piedi, forse atteso da un complice in auto.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Desenzano, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini della videosorveglianza della farmacia e quelle esterne.