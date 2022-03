Brescia, Daspo di cinque anni a tifoso beneventano

(red.) Colpito da Daspo, un tifoso beneventano di 34 anni non potrà accedere alle manifestazioni sportive per i prossimi cinque anni.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Brescia, a seguito di un episodio avvenuto nel corso della partita Brescia-Benevento, giocata allo stadio cittadino Rigamonti lo scorso 15 marzo.

In occasione del goal del pareggio segnato dalla squadra ospite, alcuni tifosi del Benevento esultanti hanno oltrepassato il cancellino che delimita il settore, soffermandosi qualche istante sulla piazzola interna al campo di gioco. Avvicinati dagli stewards, i tifosi sono rientrati negli spazi loro destinati ma, mentre uno tra gli steward si tratteneva alcuni istanti per sensibilizzare ed informare i tifosi sulle conseguenze dell’attraversamento, un giovane tifoso si è diretto verso di lui e, con fare minaccioso, lo ha afferrato per la pettorina trascinandolo verso di sé e portandolo a contatto fisico, con il solo cancelletto di delimitazione a dividerli nella parte inferiore del corpo.

Il gesto violento, che ha fomentato ulteriore aggressività tra il pubblico presente, è stato ripreso dalle telecamere del circuito di video sorveglianza interno allo stadio. Grazie alla visione delle immagini registrate, personale della Polizia di Stato ha individuato ed identificato il tifoso beneventano.

Il 34enne, già colpito, precedentemente, da analogo divieto dal Questore di Frosinone, oltre ad essere stato allontanato per cinque anni da tutte le strutture sportive d’Italia ed Europa in cui si disputano incontri di calcio sia professionistici che dilettantistici, e per la medesima durata ed in tutte le occasioni in cui si disputano le partite del Benevento in casa, dovrà presentarsi negli Uffici della Questura di Benevento mezz’ora prima dell’inizio della partita e mezz’ora dopo la fine della partita.