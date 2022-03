Baby pusher nei guai a Brescia: nello zaino di scuola 80 grammi di hashish

(red.) Sabato mattina sequestro inaspettato per una volante della polizia del commissariato del Carmine. Gli agenti stavano perlustrando il piazzale del Freccia Rossa a Brescia, quando hanno incrociato uno studente bresciano di 19 anni. I poliziotti hanno avvertito un forte odore di hashish e hanno deciso di fermare il giovane per un controllo.

Il fiuto degli agenti ha portato a dei risultati. Nascosto nello zaino, tra libri e quaderni, gli operatori hanno trovato 80 grammi di “fumo” diviso in dosi già confezionate, contanti e bilancino di precisione e alcuni cellulari, tempestati di messaggi e telefonate. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.