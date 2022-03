Soccorso alpino, tre interventi a Lumezzane, Mompiano e al San Gottardo

(red.) Tre interventi questa domenica 27 marzo 2022, per il Soccorso alpino bresciano, Stazione di Valle Trompia. Il primo è giunto alle ore 14,05, a Lumezzane, nei pressi del Santuario di Conche, a 1130 metri di quota, per soccorrere un atleta che aveva avuto un malore mentre era impegnato in una gara podistica. I tecnici erano già sul posto e stavano svolgendo il servizio di assistenza. L’uomo è stato valutato e poi accompagnato lungo il sentiero, fino all’ambulanza.

Il secondo intervento poco dopo, alle 14,55, per una famiglia di tre persone. Avevano perso l’orientamento nei boschi della valle di Mompiano. In pochi minuti i tecnici li hanno localizzati, ma nel frattempo avevano già ritrovato il sentiero. Dopo essersi accertati che stavano bene, gli operatori sono rientrati.

L’ultima operazione alle ore 17,00, per un uomo precipitato con il parapendio in località San Gottardo – Casa Termini, a circa 450 metri di quota sui Ronchi sopra Porta Venezia. Sul posto anche i vigili del fuoco. L’uomo era rimasto appeso a un albero con la vela. I soccorritori hanno provveduto a metterlo in sicurezza e a predisporre l’area per le manovre. Dopo la valutazione sanitaria, l’uomo è stato portato per precauzione con la barella portantina fino all’ambulanza, dove infine è stato accertato che non era necessario il ricovero in ospedale.