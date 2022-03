Incendi Valvestino e Sonico, non è finita la battaglia dei volontari

(red.) Prosegue anche nel fine settimana il lavoro dei volontari con il supporto di Canadair ed elicotteri per contenere il fronte del vasto incendio che è arrivato nel Nord Est della nostra provincia dal Trentino e ora, sospinto dal vento e alimentato da sottobosco e arbusti secchi per la mancanza di pioggia, minaccia il parco dell’Alto Garda (foto dei Volontari del Garda: sopra e sotto). Le fiamme hanno già mandato in fumo oltre un centinaio di ettari di terreno aggredendo il monte Cortina nel comune di Valvestino e minacciando anche il confinante comune di Magasa nella zona di Tombea.

Sabato mattina hanno lavorato nell’Alto Garda due Canadair arrivati da Genova che si sono approvvigionati nel lago d’Idro e tre elicotteri che hanno pescato l’acqua nelle vasche sistemate in località Vot, Persone e Cima Rest e alimentate con difficoltà dall’acquedotto comunale. Il lavoro dei volontari ha permesso di salvare alcuni fabbricati situati nel perimetro dell’incendio.

Questa domenica è giornata di battaglia non solo per l’Alto Garda, ma anche per la Valcamonica dove si sta neutralizzando il rogo nei boschi sopra Rino di Sonico (in alto e in basso le foto della Protezione civile di Sonico): anche qui per tutta la giornata di sabato hanno lavorato gli elicotteri, con cinque lanci di un Canadair, e il fronte dell’incendio è stato spezzato. In quest’area sono stati divorati più di 100 ettari di bosco.

Sono rimasti settori attivi in località Stablo a 1700 metri di quota e nella parte alta della Val Rabbia. Si tratta di zone difficilmente raggiungibili a piedi.

Intanto è caccia ai piromani che mercoledì sera hanno innescato il rogo nella zona di Villincampo di Sonico, nei pressi del sito archeologico delle incisioni rupestri Coren de le Fate: le indagini sono affidate ai carabinieri forestali di Edolo.