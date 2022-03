Manerba, cadavere femminile nelle acque del Benaco

(red.) Un altro giallo e un altro dramma nel Bresciano. Nella mattinata di giovedì 24 marzo, il corpo di una donna di circa 30 anni è stato rinvenuto nelle acque del lago di Garda, all’altezza di Manerba del Garda, nel porto di Dusano.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno vagliando diverse ipotesi: dal gesto volontario alla disgrazia all’omicidio.

Ancora non sono stati resi noti dettagli sull’identità della donna.

L’allarme, in base a quanto comunicato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), è stato dato attorno alle 12, ma i medici e i paramedici del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche la Guardia Costiera e i vigili del fuoco.

Domenica 20 marzo a Paline di Borno, in Valcamonica, sono stati rinvenuti i resti, fatti a pezzi e chiusi in sacchi dell’immondizia di una donna, non ancora identificata. Un delitto brutale, le cui indagini si sono da subito dimostrate in salita: i riscontri finora effettuati non sono riusciti a dare ancora un nome ed un volto (sfigurato dall’assassino o dagli assassini) al corpo femminile gettato nel dirupo.