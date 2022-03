Remedello, razzia notturna: via con 70mila euro di attrezzi

(red.) Via con trapani, fresatrici, compressori, flessibili e anche un camioncino cassonato. Un bottino valutato in 70mila euro quello che ignoti banditi sono riusciti ad asportare, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, dalla Rgm new srl, di via per Visano a Remedello (Brescia).

Un danno economico consistente, denunciato ai carabinieri di Isorella che hanno aperto un’indagine per risalire ai responsabili.

Il raid è stato commesso nottetempo, forzando il cancello dell’azienda edile e caricando su uno o più mezzi, il materiale. A notare un furgone che si allontanava dalla ditta attorno alle 22,30 un vicino che, però, non si è insospettito, pensando si trattasse dei titolari dell’impresa.

Nel capannone non erano ancora stati installati i sistemi di allarme e di videosorveglianza, che sono stati posizionati a seguito dell’episodio.