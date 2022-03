Brescia, inseguimento e spari: scene da far west al S. Anna

(red.) Un latitante in fuga, l’inseguimento dei carabinieri e alcuni colpi di arma da fuoco sparati alle gomme dell’auto per fermare il sospettato.

Scene da far west nel primo pomeriggio di mercoledì tra via del Franzone e via Bazoli, nei pressi del centro sportivo San Filippo, a Brescia, dove i militari hanno intercettato un soggetto, ricercato che, alla vista delle forze dell’ordine è fuggito a gran velocità, ingaggiando un inseguimento che si è interrotto contro un muretto, dove la vettura del malvivente si è schiantata. Nonostante tutto, l’uomo al volante ha cercato di ripartire e a quel punto i carabinieri lo hanno bloccato forando gli pneumatici.

L’uomo è stato catturato, mentre durante le fasi concitate dell’operazione uno dei militari è rimasto ferito in modo non grave.

Sul luogo dell’episodio anche i carabinieri del Sis per i rilievi del caso.