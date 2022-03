Borno, corpo fatto a pezzi: un drone sul dirupo a Paline

(red.) E’ ancora senza identità, e serviranno probabilmente molte indagini per appurarla, il corpo smembrato e gettato in sacchi neri di plastica rinvenuto da un allevatore di capre nella giornata di domenica 20 marzo in località Paline a Borno (Brescia).

Una prima certezza è che si tratta dei resti di una donna, di razza caucasica, di corporatura minuta, del peso approssimativo di 50-60 chilogrammi e dai capelli scuri, che è stata prima uccisa, poi forse data alle fiamme o sfigurata con l’acido, e quindi fatta a pezzi e congelata, e solo successivamente infilata nelle buste poi gettate nel dirupo che costeggia la strada che dal piccolo paese camuno porta alla val di Scalve, sul confine con la Bergamasca.

L’indagine dei carabinieri, coordinata dalla procura di Brescia, per ora procede al buio: le impronte delle mani non hanno portato a riscontri per l’identificazione e sono ancora in corso i riscontri sui nominativi delle denunce di donne scomparse.

Nella mattinata di mercoledì gli inquirenti sono tornati sul luogo del ritrovamento dei resti con un drone, utilizzato per sorvolare l’area ed individuare, eventualmente, tracce che possano aiutare nelle indagini.

Quello che è certo è che chi ha agito lo ha fatto con una brutalità (e lucidità) sconcertante: il corpo è stato suddiviso in almeno 15 parti: dopo il sezionamento, che potrebbe essere stato compiuto da una mano esperta, i resti sarebbero stati congelati poichè, al momento in cui sono stati recuperati, erano in fase di scongelamento. Quindi sono stati caricati in auto o su un altro mezzo (al vaglio le immagini dei portali di accessi della Valcamonica e della Bergamasca) e gettati solamente qualche ora prima del ritrovamento. In quella zona, infatti, ci sono molti animali selvatici che ne avrebbero potuto fare un ulteriore scempio.

Da definire ancora quando la donna, dall’apparente età di circa 30 anni, possa essere stata uccisa, anche se il congelamento dei resti potrebbe complicare le analisi sui resti.

Tanti gli interrogativi su un omicidio tanto orribile quanto misterioso che ha sconvolto il bresciano e la tranquillità di un piccolo borgo di montagna.