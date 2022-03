Ragazzo sequestrato e torturato: spunta la pista della droga

(red.) Torturato e seviziato durante i cinque giorni in cui era stato segregato dai suoi aguzzini che gli chiedevano di pagare un debito di droga.

Sarebbe maturato nel contesto dello spaccio di sostanze stupefacenti il sequestro ai danni di un ragazzo marocchino di 28anni, prelevato dalla sua abitazione e tenuto in ostaggio in un appartamento nei pressi della stazione di Bergamo.

A denunciare quanto stava accadendo il fratello della vittima, che risiede a Chiari, nel bresciano, il quale, domenica 20 marzo, ricevendo una telefonata minatoria dei sequestratori, si è rivolto ai carabinieri.

I malviventi che tenevano sotto scacco il 28enne gli chiedevano un riscatto di 6mila euro: se non li avesse versati, il ragazzo sarebbe morto.

E’ quindi scattata l’operazione congiunta del Norm di Brescia e dei colleghi della città orobica che, nella notte tra il 20 e il 21 marzo, dopo avere individuato il nascondiglio nel quale era stato imprigionato il ragazzo, lo hanno liberato ed arrestato i suoi aguzzini.

Il 28enne è stato immediatamente ricoverato in ospedale: sul corpo evidenti segni di torture e sevizie subite durante la detenzione.

Le indagini proseguono per appurare i contorni nei quali si è sviluppato il grave episodio che, senza l’intervento delle forze dell’ordine, avrebbe potuto avere un esito fatale.