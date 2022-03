Giallo a Borno, cadavere a pezzi nei sacchi dell’immondizia

(red.) Nella serata di domenica sera, 20 marzo, in località Paline del comune di Borno (Brescia), è stato rinvenuto un cadavere, sezionato e occultato in alcuni sacchi di plastica nera.

Le pessime condizioni del corpo non hanno permesso l’identificazione della salma, di cui non si conosce ancora il sesso.

Ancora da appurare le cause e le tempistiche del decesso e quando è stato occultato il corpo. Indagini in corso da parte dei carabinieri, coordinati dal pm Lorena Ghibaudo, che stanno vagliando eventuali denunce di scomparsa di persone effettuate negli ultimi mesi.