Quinzano, caccia all’auto pirata che ha investito un giovane

(red.) E’ caccia all’auto pirata nella Bassa bresciana dopo che intorno alle 4 della mattina di questa domenica una vettura ha investito un ragazzo di 20 anni a Quinzano. L’automobilista, anziché fermarsi a prestare soccorso, ha deciso di fuggire.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Verolanuova e probabilmente il criminale stradale ha le ore contate visto che nella zona dell’investimento sono stati recuperati frammenti di un paraurti di color grigio che potrebbero far risalire all’auto investitrice. I militari stanno anche verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza attive nei dintorni della zona di via Einaudi a Quinzano, dove è avvenuto l’incidente.

Il ragazzo stava rientrando a piedi a casa dopo aver trascorso la serata in un locale della zona. E’ stato travolto dal veicolo che l’ha lasciato dolorante per terra con fratture alle gambe. Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme: gli operatori sanitari si sono portati nella zona, dov’è arrivato anche l’elisoccorso abilitato per il volo notturno. Stando alle prime informazioni, il ferito non è in pericolo di vita.