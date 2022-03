Nave, escursionista infortunato soccorso in Val Listrea

(red.) Alle 16,40 del pomeriggio di questa domenica una squadra del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, con gli operatori del nucleo Speleo Alpino Fluviale, è intervenuta nel comune di Nave. Un uomo rimasto infortunato in località Val Listrea, in una zona impervia, è stato raggiunto e soccorso. Trasportato fino alla strada, l’escursionista è stato consegnato agli operatori del 118 per le cure del caso.