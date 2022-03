Violenza domestica in famiglia, interviene la Polizia

(red.) Ha colpito la moglie con calci e pugni, durante l’ennesimo litigio, epilogo di una situazione di maltrattamenti ripetuti nel tempo ed episodi di violenza domestica che avrebbero coinvolto anche la figlia della coppia.

Sono stati i vicini di casa a chiamare la Polizia verso le 2 della notte tra venerdì e sabato in un appartamento di Brescia dove vive una famiglia di origini rumene. Gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo, che ha precedenti specifici, allontanandolo immediatamente dall’abitazione.

Il magistrato ha stabilito a suo carico il divieto di avvicinamento alle due famigliari. La moglie è stata medicata al Civile per ferite guaribili in cinque giorni.