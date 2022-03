Coccaglio, lite per la fila: spunta una mazza

(red.) Un litigio per una coda mancata è degenerata in un’aggressione a colpi di mazza.

E’ successo giovedì 18 marzo a Coccaglio, nel bresciano, dove un 60enne, in fila in farmacia ad aspettare il proprio turno, è stato superato da un 70enne che ha scavalcato le altre persone in fila.

L’uomo ha dapprima insultato pesantemente “il trasgressore”, che è uscito dal negozio e ha prelevato un bastone dall’auto, con il quale è tornato nella rivendita e si è scagliato contro il rivale che lo aveva redarguito, colpendolo al volto con l’attrezzo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Montorfano che hanno identificato le persone coinvolte nella rissa e sequestrato la mazza di legno.