Brescia, due denunciati dalla Polizia per rapina e ricettazione

(red.) Venerdì mattina è stata segnalata alla sala operativa della Questura di Brescia una rapina impropria commessa in un supermercato di via Foro Boario.

Gli agenti impegnati in un servizio di controllo del territorio sono stati informati che, dopo aver preso la merce dagli scaffali e aver superato le casse, due cittadini di origine senegalese erano stati individuati dai dipendenti e dal personale di sicurezza, ma avevano pestato il vigilante per guadagnarsi la fuga.

I due sono stati individuati poco più tardi dalla pattuglia: avevano ancora con sé parte della merce rubata.

Con lo stesso metodo avevano rapinato poco prima anche un altro esercizio commerciale. Sono stati denunciati in stato di libertà per entrambe le rapine in concorso e per ricettazione.