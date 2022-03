Coltellata dopo la notte brava: uno all’ospedale l’altro in manette

(red.) Nel pomeriggio di venerdì erano stato denunciati per due rapine commesse insieme in due supermercati nella zona sud ovest di Brescia. Questo sabato mattina hanno litigato ed è spuntato il coltello che ha mandato all’ospedale uno dei due. E’ finita così, in un bagno di sangue per fortuna senza gravi conseguenze, l’amicizia tra due cittadini senegalesi che nella giornata di venerdì avevano tenuto impegnate alcune pattuglie della Polizia di Stato.

I due avevano messo a segno due colpi in diversi supermercati: erano entrati prendendo della merce dagli scaffali e poi fuggendo. In uno di questi, in via Foro Boario, si erano liberati con la forza del personale di sorveglianza. Gli agenti della Polizia di Stato li avevano fermati e avevano loro trovato addosso anche merce rubata in un altro negozio: per questo erano stati denunciati per rapina impropria e ricettazione.

Il litigio è invece avvenuto intorno alle 7 del mattino di questo sabato presso la stazione della Ferrovia Nord di Borgo San Giovanni, zona di via Milano. Forse la scintilla è scoppiata dopo una discussione per questioni di interesse, oppure gli animi si sono accesi a conclusione di una nottata all’insegna di alcol e di fumo. Fatto sta che la situazione è degenerata e uno dei due è stato colpito all’inguine da una coltellata inferta dal complice ed ex amico.

Il ferito non corre pericolo di vita ed è finito all’ospedale con lieve prognosi. L’altro è stato arrestato per lesioni.