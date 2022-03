Montichiari, ladri “distratti” dimenticano parte del bottino

(red.) Dopo la fatica, il piacere. Avranno pensato in questo modo i ladri che, a Montichiari (Brescia), dopo avere scassinato alcuni negozi tra via Papa Paolo VI e via Trieste, si sono fermati a sorseggiare un tè e a mangiare dolci nella pasticceria “Fezzardi” dove hanno asportato 2mila euro dalla cassa, dimenticando però la refurtiva appena sottratta ad una vicina agenzia per il collocamento del personale, ritrovata dai carabinieri e restituita ai legittimi proprietari.

Ladri sbadati o disturbati mentre effettuavano le razzie, i malviventi si sono poi allontanati dal centro del paese perdendo parte del bottino, abbandonato nella rivendita di golosità.

La prima effrazione ai danni di un negozio di parrucchiere dove però non è stato asportato nulla, quindi nell’ufficio Adecco, dove hanno prelevato i pc, e quindi in pasticceria dove si sono anche ristorati.

Al vaglio dei carabinieri della stazione di Montichiari le immagini delle telecamere di videosorvegliaza dei negozi.