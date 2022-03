Schianto a Brozzo di Marcheno, muore uomo di 66 anni

(red.) Ancora sangue sulle strade della provincia di Brescia. Nella mattinata di oggi, giovedì 17 marzo, un uomo di 66 anni residente a Bovegno è deceduto a causa di un grave incidente frontale tra due auto avvenuto sulla provinciale 53, nei pressi dell’abitato di Brozzo di Marcheno, in Valtrompia. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11,30, per circostanze ancora al vaglio dei carabinieri di Gardone Valtrompia, chiamati sul posto per verificare la dinamica del sinistro. Una seconda persona risulta coinvolta nello schianto: si tratta di un 38enne che è stato ricoverato all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso, dopo essere stato rianimato sul posto dal personale sanitario.