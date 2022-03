Profughi ucraini, un hotspot sanitario in via Morelli

(red.) È stato attivato da questo giovedì nell’area di via Morelli, a Brescia, dove era allestito l’hub sanitario i tamponi Covid, l‘hotspot sanitario per i profughi ucraini.

Un centro che aveva sollevato un botta e risposta tra il sindaco Emilio Del Bono e l’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi sulle modalità di presa in carico dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

Nell’area degli spettacoli viaggianti di Brescia i cittadini verranno accolti per espletare le formalità burocratiche relative a tamponi, tessera sanitaria e assegnazione ai medici di medicina generale, mentre la Questura resta il luogo adibito invece alla richiesta di documenti e di permessi temporanei di residenza.

Due luoghi distinti, dunque, per formalizzare la presenza dei profughi arrivati a Brescia.

L’hotspot di via Morelli è aperto dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 8 alle 12,30.

Prossimamente altri due centri verranno attivati anche a Chiari (Asst Franciacorta” e a Lonato (Asst Garda). Non attivato (per il momento) nessun centro in Vallecamonica.