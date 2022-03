Carpenedolo, 12enne cade dal balcone di casa

(red.) E’ un episodio ancora tutto da ricostruire, ed il cui contorno risulta particolarmente delicato, quello che vede protagonista una 12enne caduta dal balcone della sua abitazione a Carpenedolo, nel bresciano.

Attorno alle 8 di mercoledì 16 marzo, la ragazzina è stata trovata riversa a terra, ferita alle gambe ma fortunatamente non in pericolo di vita, dai genitori che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è atterrato l’elicottero del 118 che ha trasferito la minorenne al Civile di Brescia. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Carpenedolo per ricostruire quanto accaduto.