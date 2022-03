Aereo precipitato a Lecco, i vigili del fuoco bresciani tra i soccorritori

(red.) Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Brescia (specialisti Saf -nucleo Speleo Alpino Fluviale) nel recupero di un jet militare M-346 precipitato mercoledì 16 marzo nella zona di Monte Legnone a Lecco.

Uno dei militari ha perso la vita dopo essersi lanciato a seguito dello schianto.

Per recuperare il secondo pilota, gli specialisti del Saf bresciano, che erano in addestramento sullo Spluga sono stati dirottati nel luogo del sinistro su cui sono in corso verifiche da parte delle autorità militari.

Il primo pilota, sopravvissuto al drammatico sinistro, è stato recuperato da un’eliambulanza Areu con personale Cnsas.

Il pilota deceduto era un collaudatore di nazionalità inglese. Il velivolo, di Leonardo, aveva già volato in passato e l’incidente sarebbe avvenuto durante un’attività addestrativa finalizzata anche alla formazione dei collaudatori. Leonardo «ha immediatamente istituito una commissione interna» ha comunicato la società, indicando che «le cause dell’incidente sono in fase di accertamento, e precisando che allo stato attuale delle indagini è del tutto prematuro formulare qualsiasi ipotesi sulle cause dell’incidente».