Rovato, rogo doloso alla “Capanna” degli Alpini

(red.) E’ di natura dolosa il rogo doloso che, nella notte tra martedì e mercoledì ha distrutto la “Capanna del presepio” nella sede degli Alpini di via Martinengo Cesaresco a Rovato (Brescia).

Per appiccare le fiamme è stata forzata l’apertura del cancello, quindi gli ignoti (al momento) autori dell’incendio hanno bruciato gli interni.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale ed i carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare l’autore (o gli autori).

Per spegnere l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco. Ingenti i danni alla struttura delle Penne nere.