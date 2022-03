Coccaglio, picchia la figlia: interviene la sorellina

(red.) Il padre ha aggredito la sorella maggiore e lei, la più piccola di casa, non ci ha penato un attimo e ha allertato le forze dell’ordine.

Quando i carabinieri di Chiari sono giunti sul posto, un’abitazione di una famiglia di origini indiane che risiede a Coccaglio, nel bresciano, l’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, ha reagito violentemente contro i militari, rifiutandosi di aprire la porta della camera in cui aveva chiuso la ragazza, e si è scagliato contro i carabinieri, fratturando la mano ad uno degli uomini in divisa.

Il 62enne indiano, già noto alle forze dell’ordine ed alla magistratura perchè per la moglie ed i tre figli (due ragazze e un maschio), a dicembre, è stato attivato il codice rosso, previsto in caso di maltrattamenti in famiglia, è stato tratto in arresto.

L’uomo, di professione vigilante a Rovato, deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato nel processo per direttissima ed è stato imposto l’obbligo di firma, in attesa che il giudice disponga misure più restrittive nei confronti del padre e marito violento.