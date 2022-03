Brescia, arrestato terzetto di (giovanissimi) ladri d’auto

(red.) La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato, in flagranza di reato, per furto e danneggiamento, tre ragazzi (di cui due minorenni), con diversi precedenti di polizia, specializzati nella commissione di furti a bordo di autovetture.

Nella notte tra l’11 e il 12 marzo, a seguito di segnalazione, pervenuta tramite 112, gli agenti della squadra volante ha arrestato il terzetto che aveva appena commesso un furto a bordo di un’autovettura nel quartiere Lamarmora e danneggiato altre macchine.

A seguito della perquisizione è stata rinvenuta refurtiva provento di altri furti commessi a bordo di autovetture parcheggiate nello stesso quartiere e nel vicino quartiere Don Bosco.

Nel processo direttissimo, avvenuto lunedì, l’arresto dei tre malviventi è stato convalidato: per il maggiorenne è stato disposto l’obbligo di firma, mentre per i due minorenni si è proceduto al collocamento in comunità.