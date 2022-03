Agenti picchiati, convalidato l’arresto per i tre aggressori

(red.) Convalidato l’arresto dei tre uomini che, sabato notte, hanno aggredito tre agenti della Polizia Locale di Brescia, intervenuti per verificare le condizioni di uno di loro, in evidente stato di difficoltà.

I tre soggetti, due 30enni ed un 40enne, in attesa del processo, fissato per la fine di aprile, sono sottoposti all’obbligo di firma tre volte alla settimana e al divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7.

Il terzetto (ma una quarta persona è fuggita prima dell’identificazione), in vicolo Medici, nel centro città, avrebbero prima insultato e minacciato gli uomini in divisa, quindi li hanno spintonati e buttati a terra, prendendoli a calci e pugni. I vigili hanno rimediato ferite guaribili in tre e dieci giorni.

Due degli arrestati avevano precedenti penali.

Sull’episodio è intervenuto il sindaco Emilio Del Bono che ha stigmatizzato l’aggressione ai rappresentanti delle forze dell’ordine, manifestando vicinanza agli agenti e al Corpo di Polizia.