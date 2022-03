Attesi 5mila profughi ucraini, “Rolfi faccia il suo mestiere”

(red.) Stigmatizzata duramente la proposta, avanzata dall’assessore regionale all’Agricoltura, il bresciano (e leghista) Fabio Rolfi, di adibire l’area di via Morelli, ad oggi ancora allestita come hub vaccinale anti Covid 19 a “cittadella sanitaria e amministrativa dedicata all’Sos Ucraina”, creando una sorta di “front-office di servizio” per i profughi in fuga dalla guerra.

A criticare l’idea è il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono che sui social ha reso noto il proprio pensiero: “Leggo”, afferma il primo cittadino, “di fantasiose proposte dell’assessore all’agricoltura Rolfi sull’accoglienza dei profughi ucraini in città. Lasci stare non è materia sua”.

“Qui”, è l’affondo di Del Bono, “ c’è una Amministrazione comunale che sa come si fa accoglienza anche quando lui e i suoi amici sparavano giorno sì giorno pure contro i profughi. Convinca, se proprio vuole fare qualcosa di concreto, i sindaci leghisti ad inserirsi nel sistema SAI di accoglienza che permette di mettere a disposizione appartamenti a chi sta arrivando. E possibilmente”, chiosa Del Bono, “con qualche autocritica e senza alcuna maglietta pro Putin”.

In città e provincia , nei giorni scorsi, già mille i cittadini ucraini arrivati dopo un lungo viaggio in fuga dal conflitto con la Russia, ma, nelle prossime settimane, secondo le stime di Del Bono gli arrivi potrebbero toccare quota 5mila e serviranno alloggi per ospitarli. Finora, infatti, la maggior parte dei profughi sono stati ospitati da connazionali o da famiglie di amici e parenti, ma nelle prossime ore la situazione è destinata a cambiare.

Il primo cittadino della Leonessa ha nuovamente rivolto un appello alle amministrazioni locali perchè aderiscano al circuito Sai (al momento sono solo 31 su 205 i comuni bresciani che vi fanno parte), così come le associazioni religiose e senza scopo di lucro, invitate a partecipare al bando per i Centri di accoglienza straordinaria indetto dalla Prefettura.