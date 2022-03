Vobarno, escursionisti di Desenzano in difficoltà sul Monte Spino

(red.) Due escursionisti di Desenzano sono stati soccorsi sabato poco dopo mezzogiorno nella zona del Monte Spino. Volevano salire fino al rifugio Pirlo ma a causa del ghiaccio si sono trovati in difficoltà, in una zona impervia, e non riuscivano a proseguire. Allora hanno chiesto aiuto per telefono.

La centrale del Cnsas ha attivato i tecnici della Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino, V Delegazione bresciana. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Le squadre hanno raggiunti i due escursionisti in località “Buco del gatto”, sopra Degagna, frazione di Vobarno. Erano infreddoliti e affaticati, ma illesi. Una volta messi in sicurezza, sono stati accompagnati dai soccorritori prima al rifugio e infine a valle. L’intervento è terminato in serata, intorno alle 19.