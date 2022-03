Roccafranca: brucia il tetto, edificio inagibile

(red.) Allarme a Roccafranca per un incendio divampato sabato pomeriggio intorno alle 17 in un’abitazione situata in una traversa di via Fiume Oglio. Le fiamme hanno divorato il tetto e sono state notate dai vicini che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare il tetto per evitare che le fiamme si propagassero agli edifici confinanti. L’abitazione è stata dichiarata inagibile e i proprietari, madre e figlio, hanno dovuto essere ospitati da parenti.