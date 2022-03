Bloccato in città 40enne che minacciava la ex compagna di Rovato

(red.) Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, i carabinieri della Stazione di Rovato (Bs) in collaborazione con i colleghi della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Chiari hanno arrestato in centro a Brescia un uomo di 40 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti per la violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna, già impostogli dall’autorità giudiziaria che lo aveva anche costretto ad allontanarsi da Rovato.

I carabinieri tenevano monitorata la situazione già da diverse settimane, da quando l’uomo aveva iniziato a esternare pubblicamente sui social network il suo rancore per la relazione ormai terminata.

La ex compagna, una donna di 41 anni, lo aveva denunciato stanca delle minacce e degli insulti ricevuti telefonicamente e sui social e l’uomo era stato costretto a tornare a casa, in provincia di Cosenza.

Recentemente era però tornato a farsi sentire su Facebook e tramite messaggi nei quali minacciava, oltre alla ex compagna, consiglieri comunali, carabinieri e magistrati che si erano occupati del caso. Aveva anche annunciato il proprio ritorno armato di fucile.

Nel momento in cui le sue intenzioni sembravano tramutarsi in fatti, i militari sono intervenuti con l’applicazione del codice rosso e l’arresto.