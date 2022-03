Tornado a Bettegno, non riconosciuta la calamità naturale

(red.) Non fu calamità naturale. Niente fondi regionali per Bettegno, il paese della Bassa Bresciana che, il 19 settembre dello scorso anno, venne colpito da una tromba d’aria che portò distruzione e un conto finale di 4,5 milioni di euro di danni.

Sembra una beffa, ma è così. Come riporta Il Giornale di Brescia, il Ministero dell’Interno non ha riconosciuto lo status di calamità naturale per il maltempo che, in quei giorni, colpì diverse zone della Lombardia e del bresciano.

E il Comune bassaiolo resta così a bocca asciutta. Un risarcimento viene riconosciuto solamente agli imprenditori agricoli che, rivolgendosi al ministero delle Politiche Agricole, hanno visto riconoscere un indennizzo dal fondo di solidarietà, ma per i privati cittadini colpiti dal tornado ci sarebbero poche speranze, come ha dichiarato il sindaco Alessandra Azzini.

In paese è stata aperta, sin dalle primissime ore dopo l’infausto evento naturale, una colletta tra cittadini, i cui fondi verranno ripartiti a breve. L’amministrazione comunale, per ripristinare strade e per mettere in sicurezza alberature ed infrastrutture, ha pagato un conto di 30mila euro che non sono stati ancora imborsati.