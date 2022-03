Idro, studentessa aggredita: si cerca una Panda amaranto

(red.) Si cerca una Fiat Panda color amaranto, vecchio modello, il veicolo descritto dalla studentessa 19enne del Perlasca di Idro, aggredita giovedì mattina dopo avere accettato un passaggio in auto verso scuola da uno sconosciuto che avrebbe poi, secondo il racconto della ragazza, residente a Lavenone, la quale, avendo perso l’autobus che, solitamente, utilizza per recarsi a Idro, si era incamminata a piedi verso l’istituto scolastico, quando sarebbe stata affiancata da un automobilista che le ha offerto uno “strappo”.

L’uomo, descritto come un individuo tra i 35 ed i 40 anni, dopo alcuni metri, ha poi cambiato direzione, portando la ragazza d un casolare abbandonato dove avrebbe tentato una violenza sessuale, strappando i vestiti alla studentessa che è riuscita a sottrarsi, rimanendo ferita dai cocci di una bottiglia che l’uomo brandiva per minacciarla, fuggendo verso scuola, dove, una volta arrivata ha raccontato l’accaduto, facendo scattare le indagini.

Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una persona che conosce bene la zona, essendosi diretto proprio in una zona molto appartata e distante dalle principali vie di comunicazione.