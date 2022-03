Blitz di Polizia e Carabinieri alla Pedrocca contro una banda di rapinatori

(red.) Un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri coordinati dalla Procura di Brescia ha messo fine nel tardo pomeriggio di venerdì 11 marzo, tra le 18 e le 20, alle attività di una importante banda di rapinatori reclutati in Puglia, Calabria e Sicilia che aveva creato in provincia di Brescia, per la precisione in Franciacorta, una base logistico-organizzativa per mettere a segno un colpo milionario.

Le forze dell’ordine coordinate dal pubblico ministero Paolo Savio e dal procuratore capo Francesco Prete, al termine di un’inchiesta durata mesi con intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno isolato, circondato e dato l’assalto a un capannone situato in via Europa nella campagna bresciana tra la Pedrocca di Cazzago San Martino e Lodetto di Rovato, dove probabilmente alcuni esponenti della banda si erano radunati per preparare l’attività.

A quanto emerso le indagini, che duravano da oltre cinque mesi, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, Polizia di Stato e Carabinieri, hanno permesso di arrestare un gruppo criminale di 31 rapinatori specializzati in assalti a furgoni blindati e caveau, in parte provenienti da Cerignola (Foggia), che stava per compiere un’imponente rapina a mano armata in danno del caveau di un istituto di vigilanza privata.

Non sono stati resi noti i dettagli dell’operazione, che ha visto l’intervento di squadre speciali, della Mobile della Polizia e del Ros dei carabinieri e sarebbe servita a prevenire la clamorosa rapina ai danni di una struttura privata per la raccolta, il trasporto e la custodia di contanti con sede nel Basso Garda bresciano. Nel deposito sono state sequestrate armi, materiale informatico e una ruspa da usare per il colpo milionario.

Per entrare nel capannone sono state usate cariche esplosive e stordenti che hanno fatto saltare gli accessi e all’interno sono stati effettuati almeno quattro arresti. Per un paio d’ore tutta la zona è stata bloccata dalle auto di carabinieri e Polizia, mentre in cielo volavano gli elicotteri. Gli uomini all’interno sono stati ammanettati, mentre in altre zone della provincia sono stati effettuati altri arresti. Dopo il blitz, nella zona si sono messi al lavoro i tecnici della Scientifica.