Ucraina, già oltre mille i profughi arrivati a Brescia

(red.) Sono già più di mille i profughi ucraini arrivati nel bresciano negli ultimi giorni, 120 i nuovi arrivi registrati giovedì.

E mentre le istituzioni predispongono l’accoglienza ai cittadini in fuga dalla guerra, la Prefettura di Brescia ha attivato un link per chi desidera offrire un alloggio, a titolo gratuito o dietro versamento di un canone. Cliccando si accedere ad un form da compilare: l’ufficio del Governo vaglierà poi le offerte arrivate in base alle esigenze che si presenteranno. Rilanciato anche l’appello all’ospitalità ai comuni bresciani di entrare in un circuito Sai (gli ex Sprar) o di occuparsi di prima ospitalità, con immobili propri o del terzo settore o dei privati, fino al 31 dicembre (data rinnovabile): attualmente sono 40 le amministrazioni locali che hanno dato disponibilità (su 205).

Il 17 marzo è fissato un appuntamento tra i sindaci , mentre questo venerdì, in Prefettura, si terrò un incontro con altri enti di volontariato che si stanno muovendo per l’accoglienza ai profughi.

Intanto gli ucraini che arrivano a Brescia vengono accolti ed assistiti nella parrocchia accanto alla Questura da personale dell’Asst e dai volontari.

Di seguito pubblichiamo le modalità di gestione ed accoglienza dei profughi ucraini a Brescia.

I cittadini e le cittadine ucraine in arrivo devono recarsi immediatamente presso la Questura di Brescia per la loro registrazione sul territorio nazionale e per avere le indicazioni necessarie per fare richiesta di protezione temporanea/permesso di soggiorno.

E’ prevista l’esenzione dal visto per 90 giorni. Dopo aver depositato la richiesta di protezione temporanea vi è la possibilità di permanere sul territorio italiano anche oltre i 90 giorni.

I residenti nel comune di Brescia che ospitano i cittadini ucraini devono fare comunicazione di ospitalità. La comunicazione va inviata entro 48 ore alla Questura di Brescia e deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dell’ospitato, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l’esatta ubicazione dell’immobile in cui le persone alloggiano.

Il link per scaricare il modulo di comunicazione è a questo link

La comunicazione va inviata al seguente indirizzo anticrimine.quest.bs@pecps.poliziadistato.it

Presso la Questura è possibile anche ricevere la tessera sanitaria provvisoria per accedere al servizio sanitario. Per maggiori informazioni sugli aspetti sanitari, anche in merito all’emergenza COVID il link è questo

La presentazione della richiesta di protezione temporanea/permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa, sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma.

Per coloro che intendano segnalare la disponibilità di strutture e soluzioni alloggiative per l’accoglienza è necessario compilare la scheda di segnalazione al seguente modulo on line.